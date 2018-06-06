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06.06.2018 14:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК подтвердил вину главы кемеровского МЧС в трагедии в "Зимней вишне"

Текст: Иван Петров
Количество фигурантов уголовного дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове может увеличиться. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным установить и привлечь к уголовной ответственности всех лиц, по чьей вине произошла трагедия. Об этом он заявил на совещании в Кемерове в среду.

Глава СК заслушал доклад о ходе расследования дела о пожаре в "Зимней вишне" и встретился с потерпевшими и родственниками погибших.

Председатель СК России поручил проверить сотрудников различных контролирующих органов на коррупционную составляющую.

По словам Бастрыкина, необходимо установить всех причастных к этой страшной трагедии. "Ни единая деталь, ни малейшие сведения об обстоятельствах и предпосылках пожара, о которых говорили люди, не должны ускользнуть от внимания следствия. Только так можно провести всестороннее и объективное расследование, от результатов которого зависит не только реализация принципа неотвратимости наказания, но и внимание к мерам профилактики и безопасности в этой сфере", - сказал руководитель следственного ведомства.

Наряду с расследованием Бастрыкин поручил "максимально полно проанализировать причины трагедии и составить предложения по профилактическим мерам". "Чтобы посетители подобных центров понимали порядок своих действий в чрезвычайной ситуации", - пояснил он.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области/ТАСС
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Кроме того, Бастрыкин потребовал от следователей в первоочередном порядке и в кратчайшие сроки завершить следственные действия и работу экспертов в здании "Зимней вишни".

На совещании следователи также отчитались о последних результатах предварительного следствия. "Что касается обвиняемых Мамонтова и Терентьева (Александр Мамонтов - бывший глава МЧС по Кемеровской области, Григорий Терентьев - начальник отдела надзора областного управления МЧС по городу Кемерово - прим. "РГ"), которые до сих пор не признают свою вину, ссылаясь на нормативные акты МЧС России, - следствие получило результаты правовой экспертизы, опровергающие эти доводы, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. - Заключение специалистов подтвердило позицию следствия о том, что обвиняемые допустили халатность при исполнении внутриведомственных актов, регламентирующих порядок и сроки проведения проверки требований пожарной безопасности".

В уголовном деле о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", в котором погибли 60 человек (в том числе 41 ребенок), фигурируют 10 человек. Кроме вышеназванных двух сотрудников МЧС это руководитель компании, владеющей зданием, начальник охраны, чиновники контролирующих органов и начальник караула пожарной смены, первой прибывшей к месту пожара.

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