СК: По делу полковника МВД Дагестана проходят еще пять человек

Кроме того, в СК уточнили, что два миллиона долларов - сумма, при передаче которой задержали подозреваемых, - это лишь часть взятки за назначение полковника на должность руководителя дагестанского МВД. Общая сумма взятки составляла шесть миллионов долларов.

"Следственными органами ГСУ СК России по Москве расследуется уголовное дело в отношении начальника оперативно-разыскной части по линии собственной безопасности МВД по Республике Дагестан Магомеда Хизриева и пятерых его соучастников из числа гражданских лиц. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 291 УК РФ "дача взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере" и частью 4 той же статьи "посредничество во взяточничестве", - сообщили в СК.

По версии следствия, Хизриев весной 2017 года передал два миллиона долларов соучастникам преступления. По словам задержанных посредников из числа гражданских лиц, переданная часть оговоренной суммы предназначалась для содействия в назначении Хизриева на вышестоящую должность. В СК не называют, какой именно, отмечая лишь, что это руководящий пост "в органах внутренних дел одного из субъектов Российской Федерации".

Ранее источники "РГ" в правоохранительных органах сообщали, что полковник Хизриев намеревался за взятку получить должность министра внутренних дел Дагестана.

Отмечается, что в рамках расследования следователи провели 10 обысков по местам жительства и работы всех шестерых подозреваемых. В ближайшее время всем фигурантам будет предъявлено обвинение и избрана в отношении них мера пресечения.

Днем ранее информацию о задержании полковника Хизриева подтвердили в пресс-центре МВД. Параллельно с расследованием в отношении Хизриева назначена служебная проверка, по итогам которой, как сообщили в МВД, "будет решаться вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел". Говоря проще, он будет уволен.

Хизриеву по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет лишения свободы.