СК: По делу полковника МВД Дагестана проходят еще пять человек

Новости

Эксперты обсудят контроль над поставкой сельхозпродукции Беларуси 14:00
Харви Вайншейн станет персонажем нового "Хищника" 14:00
Хабаровский осужденный попросился в другую колонию из-за шума самолетов 13:55
В ЦИК рассказали о голосовании с временной пропиской на довыборах в ГД 13:54
В Забайкальском крае создадут "заповедник" юрского периода 13:50
Вынесен приговор избившему сожительницу актеру "милицейских сериалов" 13:45
В Петербурге из-за задымления на ЕГЭ эвакуировали 228 школьников 13:43
На Кубани к 2019 году бесплатный Wi-Fi появится на 500 пляжах 13:40
Томский политех будет сотрудничать с вузом Крыма в ядерной энергетике 13:39
Еврокомиссия: Евросоюз в начале июля вводит пошлины на товары из США 13:36
Глава Крыма предложил создать концепцию Русского мира 13:34
УАЗ "Патриот" подорожал до миллиона 13:34
Появилось первое "фото" новой "Семейки Аддамс" - с Шарлиз Терон 13:30
В США придумали "третью руку" для тяжелого оружия 13:26
МИД: Россия запретила въезд в страну ряду эстонцев-русофобов 13:21
В Японии представили летающий зонтик 13:18
В Сочи при обрушении скейт-парка пострадали дети 13:18
Авиакомпания "Россия" увеличит количество рейсов в Крым 13:17
Жителей Ростова предупредили о грозе с градом и ураганом 13:14
В ДНР задержали иорданца за шпионаж в пользу Украины 13:10
МЧС выявило нарушения пожарной безопасности в половине проверенных объектов 13:10
В Сети появилась третья, экзистенциальная серия нового "Простоквашино" 13:10
Погоня полиции за угнанным с военной базы БТР попала на видео в США 13:09
Во Франции произошел взрыв на зернохранилище, есть пострадавшие 13:03
В ФАС признали нарушителями МТС и "Вымпелком" за рассылку спама 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
13 июня в "РГ" состоится пресс-конференция фестиваля Verbier Festival
13 июня в "РГ" состоится пресс-конференция фестиваля Verbier Festival
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
06.06.2018 12:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: По делу полковника МВД Дагестана проходят еще пять человек

Текст: Иван Петров
По делу полковника МВД Дагестана о даче крупной взятки проходят еще пять человек, сообщили в среду в пресс-службе Следственного комитета России. Всего в уголовном деле значатся шесть фигурантов.

Кроме того, в СК уточнили, что два миллиона долларов - сумма, при передаче которой задержали подозреваемых, - это лишь часть взятки за назначение полковника на должность руководителя дагестанского МВД. Общая сумма взятки составляла шесть миллионов долларов.

"Следственными органами ГСУ СК России по Москве расследуется уголовное дело в отношении начальника оперативно-разыскной части по линии собственной безопасности МВД по Республике Дагестан Магомеда Хизриева и пятерых его соучастников из числа гражданских лиц. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 291 УК РФ "дача взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере" и частью 4 той же статьи "посредничество во взяточничестве", - сообщили в СК.

В Дагестане завели уголовное дело на главу бюро медэкспертизы

По версии следствия, Хизриев весной 2017 года передал два миллиона долларов соучастникам преступления. По словам задержанных посредников из числа гражданских лиц, переданная часть оговоренной суммы предназначалась для содействия в назначении Хизриева на вышестоящую должность. В СК не называют, какой именно, отмечая лишь, что это руководящий пост "в органах внутренних дел одного из субъектов Российской Федерации".

Ранее источники "РГ" в правоохранительных органах сообщали, что полковник Хизриев намеревался за взятку получить должность министра внутренних дел Дагестана.

Отмечается, что в рамках расследования следователи провели 10 обысков по местам жительства и работы всех шестерых подозреваемых. В ближайшее время всем фигурантам будет предъявлено обвинение и избрана в отношении них мера пресечения.

Днем ранее информацию о задержании полковника Хизриева подтвердили в пресс-центре МВД. Параллельно с расследованием в отношении Хизриева назначена служебная проверка, по итогам которой, как сообщили в МВД, "будет решаться вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел". Говоря проще, он будет уволен.

Хизриеву по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет лишения свободы.

Главное сегодня

МИД: Россия запретила въезд в страну ряду эстонцев-русофобов
На "Прямую линию" Путину прислали более 1,3 миллиона вопросов
Еврокомиссия: Евросоюз в начале июля вводит пошлины на товары из США
Правительство обнулит ставку НДС для авиасообщения с Дальним Востоком
В Минпромторге рассказали о сроках внедрения tax free по всей стране