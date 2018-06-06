Авиакомпания "Россия" увеличит количество рейсов в Крым

Авиакомпания "Аэрофлот" сохранит в полном объеме перевозки в Крым летом этого года, а дочерняя авиакомпания "Россия" увеличит количество рейсов до трех в сутки, сообщили в "Аэрофлоте".

"Авиакомпания "Россия", которая входит в группу "Аэрофлот", в июне-августе увеличит количество рейсов до трех в сутки, а провозная емкость на данном направлении возрастет на 24 процента и составит около 200 тысяч билетов", - говорится в сообщении.

Рост будет обеспечен за счет использования на линии самолетов повышенной вместимости Boeing 777, пояснили в авиакомпании.

Собственные рейсы "Аэрофлот" в июне-августе будет выполнять в прежнем объеме - 10 рейсов в сутки 7 дней в неделю. Провозная емкость не изменится.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские авиакомпании сокращают планы по рейсам в Крым на 22 процента в связи с открытием Крымского моста и резким ростом тарифов в аэропорте Симферополя.

В "Аэрофлоте" уже поясняли, что не собираются сокращать количество рейсов в Крым и повышать цены на билеты в эконом-классе.