Авиакомпании сократили количество рейсов в Крым

На 22,2 процента авиакомпании сократили планы летних перевозок в Крым. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Транспортную клиринговую палату.

Так, по данным палаты, в прошлом году на крымском направлении выставили 2,7 млн кресел, а в этом году - 2,1 млн. Больше всего мест сократили "Уральские авиалинии", компании Red Wings, "Аэрофлот", "Россия", "Глобус".

Как считает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики" Федор Борисов, перевозчики начали пересмотр своих летных программ, понимая, что с открытием Крымского моста часть пассажиров предпочтет добираться до Крыма на личном автотранспорте.