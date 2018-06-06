На Кубани нашли тело пропавшей 13-летней школьницы

В одном из водоемов Бароновского парка кубанского районного города Новокубанска накануне вечером было найдено тело пропавшей несколько дней назад 13-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, признаков насильственной смерти не обнаружено - телесных повреждений на теле школьницы нет. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уже сообщалось, девочка несколько дней гостила у бабушки. Вечером 2 июня она отпросилась погулять с друзьями, вышла из дома, расположенного на улице Суворова в городе Новокубанске, и перестала выходить на связь.

В ходе поисков удалось выяснить, что 3 июня пропавшего ребенка видели на остановке по направлению в город Армавир. Водитель маршрутного такси опознал подростка, но где ее высадил и в какое время - не смог вспомнить.