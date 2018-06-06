Роскосмос впервые установил на "Союзе" видеокамеру для съемки

Видеокамера, которая снимает момент отделения космического корабля "Союз" от третьей ступени ракеты-носителя, использовалась Роскосмосом при пилотируемом запуске, состоявшемся в среду.

"На пуске 6 июня впервые были отработаны новые методы визуального контроля за полетом ракеты космического назначения", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Роскосмоса.

Отмечается, что специальная камера устанавливается на пилотируемых и грузовых кораблях, начиная с "Союза МС-09" и "Прогресса МС-09". Она работает одновременно с бортовой системой видеоконтроля. Будет ли продемонстрировано видео с внешней камеры, неизвестно.

Напомним, ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-09" стартовала с космодрома "Байконур" к МКС. В экипаж вошли командир корабля, космонавт из РФ Сергей Прокопьев, а также астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Александер Герст из ФРГ и Серена Ауньон из США.

Стыковка со станцией намечена на 8 июня в 14:21 по московскому времени.