Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело из-за публикации в местных СМИ списка 47 "потенциальных жертв", жизни которых якобы находятся в опасности. Этот перечень фигурирует в другом уголовном деле, открытом по факту псевдопокушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, инсценированного украинскими спецслужбами.

В заявлении пресс-службы СБУ объясняется, что правоохранительные и судебные органы не предоставляли автору статьи разрешения на публикацию материалов следствия по делу Бабченко, в том числе указанного списка. Дело возбуждено по статье "Разглашение данных досудебного следствия". Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

Список из 47 блогеров и журналистов, жизни которых, по версии украинских спецслужб, находятся в опасности, был опубликован электронным информационным ресурсом "Страна.ua". В СБУ его подлинность не подтвердили, но и не опровергли.

Главный редактор портала Игорь Гужва сообщил о давлении властей Украины после публикации перечня, "который, вероятно, сама же СБУ и придумала". Он назвал возбуждение уголовного дела "позорной попыткой запугать" журналистов, "заставить их поверить во весь тот информационный бред, который потоком идет от власти".

В конце мая полиция Киева сообщила об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, но на следующий день СБУ заявила, что инсценировала преступление, а жертва "воскресла" на пресс-конференции. В украинской спецслужбе утверждали, что таким образом пытались выйти на заказчика якобы готовившегося покушения на Бабченко, в котором Киев попытался обвинить Москву. Кроме того, в СБУ бездоказательно заявили о существовании некоего списка "потенциальных жертв", якобы составленного российскими спецслужбами.

Стоит отметить, что провокация СБУ не нашла понимания у покровителей Киева на Западе. Многие западные СМИ раскритиковали инсценировку, указав, что она подорвет доверие к властям Украины и их нападкам на Россию.