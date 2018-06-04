На Украине составили список "сакральных жертв"

Напомним, в минувшую среду, когда оплаканный мировым сообществом Бабченко явился на специальный брифинг, и украинские спецслужбы показали всему свету красоту оперативной игры, сопровождавшие главного героя генеральный прокурор Луценко и председатель СБУ Грицак, объявили, что целью разоблаченных ими "террористов" должны были стать еще 30 "врагов Кремля", проживающих на Украине. По их словам, список будущих жертв был у организатора мнимого убийства, бизнесмена и патриота Украины Бориса Германа, заявившего в суде о сотрудничестве с СБУ в рамках "дела Бабченко", и у ангажированного им "киллера" - националиста и "ветерана АТО" Алексея Цимбалюка, также считающего себя агентом СБУ.

Пока неприятно удивленный мир ожидает от Киева ответа на вопрос, кто кому агент в этой секретной операции, и где в описанной схеме "рука Москвы", СБУ и ГПУ решили развить тему "сакральных жертв" и расширили список тех, кому в нынешней Украине стоит опасаться за свою жизнь. Теперь их уже не 30, а минимум 47. Все они, как сообщает пресс-служба СБУ, на выходных приглашались в центральный офис спецслужбы для "инструктажа", рассказать о котором не могут, дав подписку о неразглашении. Сам список официально также не опубликован.

О количестве тех, кому на Украине угрожает опасность, рассказал бывший российский радиоведущий Матвей Ганапольский, лично увидевший список и сосчитавший братьев и сестер по несчастью - их оказалось ровно 47 человек. Вторила ему такая же вышедшая в тираж, но попавшая в список, телевизионная звезда Евгений Киселев, скитающийся сегодня по второстепенным украинским телеканалам. И это, пожалуй, единственные известные россиянам имена в "расстрельном списке", остальные, упомянутые украинскими СМИ деятели - блогеры, журналисты, редакторы и владельцы изданий - локально известны только киевской аудитории. Всем им было сообщено об опасности для жизни и предложена государственная охрана, то есть круглосуточная слежка и ограничение человеческих свобод. Ни один из настоящих преступников, против которых возбуждены уголовные дела в России - вожаки неонацистских группировок, главари карательных батальонов, повинные в гибели мирных жителей Донбасса военные - в украинский перечень "врагов России" почему-то не попали.

Информация о "47 приговоренных" была поднята на смех их коллегами, которым повезло избежать навязчивой опеки СБУ. О том, что Петр Порошенко перед началом президентской кампании пытается получить контроль над лидерами общественного мнения, рассказали все, кто сохранил критическое мышление в украинских реалиях. И пусть это делается фактически под угрозой смерти: все, кто попал в список, хорошо понимают, что теперь воскреснуть по примеру Бабченко Грицак и Луценко им уже не дадут.