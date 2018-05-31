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Рубрика: В мире

Исполнитель "убийства" Бабченко раскрыл свою личность

Текст: Петр Лихоманов
Несостоявшийся "исполнитель" постановочного убийства бывшего русского журналиста и украинского блогера Аркадия Бабченко, ранее называвшийся представителями Службы безопасности Украины (СБУ) как "гражданин Ц." раскрыл свое инкогнито.

Им оказался участник так называемой "антитеррористической операции", член запрещенной в России экстремисткой организации "Правый сектор" и служитель раскольнического Киевского патриархата Алексей Цимбалюк.  Ранее на него, опознав по "фотороботу", и прослушав обнародованные генеральной прокуратурой записи разговоров "киллера" с "заказчиком", указали в Facebook бывшие сослуживцы.  После того, как прокуратура фактически раскрыла агента СБУ  Цимбалюка, он сам написал в социальной сети о своей роли в этом скандальном деле.

Так, он заявил, что не держит зла на СБУ из-за несоблюдения обещанной анонимности, и даже выразил благодарность оперативным работникам, которые его курировали.  "Прекрасно, что в службе работают талантливые молодые опера, к которым спокойно идешь с информацией о заказах на убийство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчикам за доллары. Честно не знаю, как сложится моя судьба дальше, немного на нервах", - написал в Facebook Цимбалюк.

Фото: depositphotos.com
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В своих записях от вторника-среды Цимбалюк публиковал собственный "фоторобот", и оскорблял генерального прокурора Луценко.

Одновременно с этим сам Бабченко на пресс-конференции не стал утвердительно отвечать на вопрос, уверен ли он в том, что его действительно собирались убить. По его словам, отказаться от участия в операции СБУ "было не возможно", приводившиеся доводы выглядели убедительно, но сам он не может быть полностью ни  в чем уверен. Также он намерен просить у президента Порошенко украинское гражданство.

Напомним, вечером во вторник МВД Украины сообщило об убийстве Аркадия Бабченко, а уже в среду он "воскрес" на пресс-конференции с участием главы СБУ и генерального прокурора. По версии СБУ, убийство Бабченко "заказал" некий Борис Герман - глава совместного украинско-немецкого оружейного предприятия "Шмайсер", который и нашел исполнителя - Цимбалюка. Тот, в свою очередь, якобы сам пришел с повинной в спецслужбу. При этом, как утверждает сам Герман, просьба найти киллера для Бабченко исходила непосредственно от его кураторов в СБУ, которые предложили ему таким способом принять участие в "антитеррористической операции".   

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