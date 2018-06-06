Служба безопасности Украины завела уголовное дело на журналистов украинского издания "Страна", опубликовавших так называемый "список 47-ми". Это составленный в недрах СБУ перечень украинских лидеров общественного мнения сомнительного качества, которым якобы угрожает ликвидация.

Напомним, сразу после торжественного разоблачения мистификации с Бабченко, когда в Киеве еще не осознали ее неожиданных последствий в форме возмущенных комментариев из-за рубежа, генпрокурор Украины и глава СБУ заявили, что на самом деле жертв должно было быть тридцать, и все они - журналисты и блогеры.

Через два дня некоторых фигурантов мифического списка начали вызывать в СБУ для проведения некоего "инструктажа" и настойчивого предложения охраны со стороны спецслужбы. Эти действия независимые украинские СМИ восприняли как "спецоперацию" по запугиванию всего журналистского цеха и обеспечению лояльности внесенных в список людей действующему президенту Порошенко накануне избирательной кампании.

Тогда же, несмотря на якобы данную подписку о неразглашении, бывшие российские журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев, выйдя из офиса СБУ, оповестили коллег, что на самом деле в перечне 47 фамилий, но огласить весь список отказались.

С этого момента обнародование полного состава этой "могучей кучки" стало профессиональным вызовом для украинских СМИ. В итоге первым этот эксклюзив получило издание "Страна": во вторник были опубликованы фотографии двух листков, на которых разными шрифтами, безо всякой логики и не в алфавитном порядке были напечатаны 47 фамилий и имен, зачастую без отчеств. А пресс-служба СБУ объявила об открытии уголовного производства против редакции "Страны" по факту "разглашения данных досудебного расследования", чем подтвердила аутентичность обнародованных данных.