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Найдены следы катастрофы, погубившей минойскую цивилизацию 14:59
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06.06.2018 14:59
Рубрика: Культура

Найдены следы катастрофы, погубившей минойскую цивилизацию

Текст: Денис Передельский
Фото: Anadolu Agency Photo Фото: Anadolu Agency Photo
Фото: Anadolu Agency Photo

В Турции археологи при раскопках древнегреческого города Смирны обнаружили пепел от извержения вулкана Санторин, которое привело к краху эгейских городов и цивилизации острова Крит.

Как сообщает The Daily Sabah, раскопки проводятся в так называемом старом городе. Он был основан около 5000 лет назад. При Александре Македонском его перенесли с полуострова к подножию горы. Он получил название Новая Смирна. Сейчас на этом месте находится турецкий город Измир.

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Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся остатки зданий, включая руины храма Афины. Предположительно, он был первым крупным греческим храмом в Анатолии. Но главное - обнаружен вулканический пепел. Он был исследован в лаборатории, которая подтвердила его возраст и происхождение.

Речь идет о крупнейшем зарегистрированном за последние 10 тысяч лет извержении вулкана Санторин. Оно произошло около 3600 лет назад и вызвало цунами. Катастрофа привела к упадку и гибели развитой минойской цивилизации, процветавшей на острове Крит. К слову, Смирна находится в 270 км от Санторина.

"Эта находка прольет свет на историю Измира, - считает руководитель раскопок профессор Гумур Танриер. - Изучение пепла позволит понять, какое влияние на жизнь и культуру жителей Смирны оказало извержение вулкана. Кроме того, мы сможем хронологически ранжировать некоторые события, точную дату которых раньше не могли установить".

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