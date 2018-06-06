Краткий итог всех матчей россиян при Станиславе Черчесове - 20 игр, пять побед, девять поражений. И шесть ничьих. В последнем поединке с турками наши могли прервать серию из шести игр без побед, но не получилось - 1:1. И это привело в бешенство болельщиков и ряд экспертов, которые то и дело ругают команду, даже когда в этом нет никакого смысла. Как, к примеру, сейчас.

Ровно через неделю сборная России встретится с Саудовской Аравией в матче открытия чемпионата мира

До старта первого в истории домашнего чемпионата мира осталась неделя. За семь дней Черчесов или кто-то другой вряд ли сможет найти лучше центральных защитников, чем Илья Кутепов или Владимир Гранат. Не появится у нас новый Андрей Аршавин. Так в чем смысл этой огульной критики, обрушившейся на сборную? Других игроков у нас нет. И вряд ли они будут в ближайшем будущем. И виноваты в этом не Черчесов, Леонид Слуцкий или Фабио Капелло. Наша главная беда - отсутствие сколько-нибудь внятной стратегии развития детско-юношеского футбола. А без этого успехов не добьешься.

Вернемся к статистике контрольных встреч. Да, россияне потерпели девять поражений. Почти половину матчей Черчесов проиграл. Но кто у нас был в соперниках, почему-то все забывают. Если не брать матчи с Катаром и Австрией, в которых наши футболисты откровенно провалились, в остальных нам противостояли команды, которые объективно выше классом. Аргентина, Мексика, Португалия, Бразилия, Франция - это ведущие мировые сборные. Можно подумать, раньше мы постоянно побеждали топов и только теперь стали проигрывать.

Конечно, далеко не все в нашей сборной идеально. У нее есть проблемы. Где-то какие-то просчеты допустил и тренерский штаб, что естественно. Споры о том, кого надо было брать, а кого отцепить - они всегда будут при любом специалисте. Но сейчас, когда чемпионат мира уже на горизонте, команда, как бы это банально ни звучало, нуждается в поддержке.

- Россия - крепкая сборная. В ней есть несколько игроков, с которыми я успел поработать в "Зените", - отметил на пресс-конференции после матча с Россией главный тренер Турции Мирча Луческу. - На чемпионате мира я буду болеть за вашу сборную и Бразилию. Думаю, если россияне начнут с двух побед в группе, то выйдут в плей-офф. Все у вас будет хорошо, не переживайте.

Пресс-конференция Черчесова превратилась в шоу. Началось все с того, что Станислав Саламович попросил перуанского журналиста, сидевшего на первом ряду в зале, высказать свое мнение.

- Конечно, мы ожидали победу сборной России, но ничья - уже шаг к победе на чемпионате мира. Поздравляю вас с этим результатом!

- Ну все, пресс-конференция закончена, - рассмеялся Черчесов. А затем стал серьезно отвечать на вопросы.

Что скажете по игре?

Станислав Черчесов: Понятно, что мы нацеливались на победу. Надо еще пересмотреть матч. Но результат, судя по всему, по игре. Мы могли еще забить, да и они тоже. По сравнению со встречей с Австрией сделали скачок вперед. Конечно, есть нюансы, которые надо подправлять. Что роднит два последних матча - то, что в заключительной стадии не можем вывести нападающего на ударную позицию.

Вы еще в первом тайме что-то объясняли Дзюбе на скамейке. Что ему говорили и почему так и не выпустили Артема на замену?

Станислав Черчесов: Когда мы готовимся к игре, то обсуждаем нюансы. Сказал ему: "Видишь, не зря обсуждаем". А что касается замены, я что, должен был выпустить его? Это где-то прописано? Я не готовил его к замене.

Прокомментируйте пропущенный гол. Показалось, что ошибся Кутепов. Согласны?

Станислав Черчесов: Да, мяч был в районе Кутепова, но мы виноватых не ищем. Хотим еще раз посмотреть. Слово не воробей, вылетит - не поймаешь. Надо аккуратнее говорить с журналистами.

Вы были очень эмоциональны по ходу матча, часто разводили руками. Были чем-то недовольны?

Станислав Черчесов: Наоборот, я был доволен, поэтому показывал эмоции. Это называется "жил моментом". И переживал с командой.

Показалось, что с переходом на схему с пятью защитниками стало меньше дисциплины. Согласны?

Станислав Черчесов: Согласен! Когда перешли на пять защитников, стало меньше организованности.

Год назад, перед Кубком конфедераций, сборная выглядела конструктивнее в атаке. Согласны?

Станислав Черчесов: В том году в этот день мы встречались с венграми. Их нельзя сравнивать с турками - это совсем другой уровень. Сегодня мне понравилось, как мы выходили в атаку. Но с последним пасом пока есть недочеты.

Закончился цикл товарищеских матчей.

Станислав Черчесов: Контрольных!

Насколько команда готова к официальным встречам?

Станислав Черчесов: Давайте поэтапно. С Южной Кореей и Ираном были хорошие матчи. Затем мы играли с топ-командами: Аргентиной, Испанией, Бразилией, Францией. Нам не хватает травмированных ребят - Васина, Джикии, Кокорина. Мы знали, что будет сложно с австрийцами. Они потом, напомню, немцев одолели. Сегодня встретились с Турцией. У них такая же манера игры, как у Уругвая. Они тоже хороши один в один. Как и Саудовская Аравия с Египтом. Так что получилось три в одном.

В 2018 году сборная не одержала ни одной победы. Как вы успокоите болельщиков, что им скажете?

Станислав Черчесов: Во-первых, я не психолог, чтобы кого-то успокаивать. Мы своей игрой сделали шаг вперед по сравнению с матчем с австрийцами. Мы идем своей дорогой. Надо в нас верить. Только хорошей игрой и эмоциями мы дадим пищу нашим болельщикам, которые здорово поддерживали нас сегодня. Команда не сомневается: мы добьемся своей цели на чемпионате мира.