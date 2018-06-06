В Москве появится музей русского языка

Образовательно-музейный комплекс, посвященный русскому языку и его преподаванию - как иностранного, родного и неродного, появится в Москве.

Идеей его создания поделилась на IV Международном Ливадийском форуме ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая.

Музей будет работать по аналогии с уже существующими музеями языков в Израиле и Португалии, где, используя мультимедийные игровые технологии, посетителям увлекательно рассказывают об опыте по изучению языковых процессов и методах преподавания.

Первые модули музея будут представлены в Институте Пушкина уже осенью.

"Эти модули можно будет разворачивать на любых площадках, в разных регионах и странах", - объяснила Русецкая.