В посольстве РФ в Пакистане нет данных о выжившем летчике-афганце

В посольстве России в Пакистане нет сведений о предположительно сбитом в 1987 году в Афганистане советском летчике, новость об обнаружении которого появилась на прошлой неделе.

"Посольство не располагает данными о том, сколько российских ветеранов афганской войны в настоящее время проживает на территории Пакистана", - сообщается в заявлении дипмиссии, где уточнили, что на протяжении последних лет "никто из них не обращался с просьбой вернуться на родину". Кроме того, не поступало и просьб о розыске летчика, поэтому, в отсутствие достоверных и конкретных данных о нем, "не представляется возможным сделать запрос в компетентные пакистанские органы".

На минувшей неделе руководитель Союза десантников России Валерий Востротин сообщил журналистам, что советский военный летчик, сбитый в 1987 году в Афганистане и числившийся пропавшим без вести, в настоящее время жив и находится в Пакистане. На территории этого государства располагались лагеря для советских военнопленных.