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Рубрика: ПДД

Кому разрешена дипстоянка

На дорогах планируется установить новые зоны
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск №7585 (122)
На дорогах могут появиться новые зоны. Зона для велосипедистов и зона с ограничением скорости 20 км/ч. Также появится новая табличка, разрешающая парковку для автомобилей дипломатического корпуса. Еще одно нововведение: велосипедам разрешат поворачивать налево, если на дороге правая полоса предусмотрена для такого поворота.

Соответствующий проект поправок в правила дорожного движения предложило министерство транспорта. Эти поправки выложены для общественного обсуждения на федеральном портале нормативных правовых актов regulation.gov.ru. По мнению министерства, нынешний знак "жилая зона" не обеспечивает необходимой безопасности. В жилой зоне должен быть разрешен сквозной проезд любого транспорта, кроме механического. То есть лошадь и велосипед проехать смогут, а вот автомобилям и мотоциклам движение в них будет запрещено.

Фото: Пресс-служба Kia
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Вместо него будут устанавливать новый знак "зона с ограничением максимальной скорости". Этот знак запретит движение автомобилям в зоне со скоростью более 20 км/ч. Кроме того, в зоне действия этого знака пешеходы получат право переходить дорогу, где им заблагорассудится, кроме мест с четким запретом такого перехода. Как будто в зоне действия знака "жилая зона" они поступали иначе. Также в этих зонах будет нанесена соответствующая разметка.

А еще появится знак "велосипедная зона", который даст преимущества движения именно велосипедистам. В этих зонах они будут не обязаны прижиматься правее, чего они и так не делают. То есть они смогут двигаться по всей ширине проезжей части. Более того, именно велосипедисты будут иметь преимущество при движении в этих зонах перед автомобилистами. Последним разрешат по ним передвигаться со скоростью до 20 км/ч. Правда, упущен один момент. Кто будет иметь преимущество между велосипедистами и пешеходами?

Также в правилах появится новый запрет. Автомобилям запретят остановку или стоянку в пяти метрах от пересечения с велосипедной или пешеходной дорожкой. Сейчас такой запрет действует на перекрестках дорог и на пешеходных переходах.

Кто будет иметь преимущество между велосипедистами и пешеходами, в "велозоне" пока не определено

Еще одно нововведение - табличка, разрешающая парковку автомобилей дипломатических миссий. Посольств в центре Москвы много. Как правило, перед каждым из них есть парковка. Но зачастую на ней встает тот, кто первый увидел свободное место. Табличка, на которой написано "только для машин посольства", а также "консульства" и прочее, сейчас нелегитимны. Нет таких табличек в правилах, а значит, и предъявить водителю, занявшему это место, нечего.

Между тем международные договоры предусматривают предоставление таких парковочных мест для автомобилей дипкорпуса. Поэтому и предлагается ввести в правила соответствующие таблички.

Также проект постановления правительства предусматривает внесение в соответствующие ГОСТы о дорожных знаках и разметке. В документе предусмотрено внесение поправок, разрешающих автобусам, обслуживающим чемпионат мира по футболу, двигаться и парковаться на выделенных полосах. Это говорит о том, что обсуждение документа будет недолгим, а его подписание правительством и вступление в силу скорым. Ведь вступить в силу эти поправки должны были с 1 июня.