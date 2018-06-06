7 июня в дилерских центрах LADA начнутся продажи внедорожника на базе седана Lada Vesta Cross.

Новинка была спроектирована с учетом потребностей российских автолюбителей. Именно по их запросу один из самых популярных в России типов кузова - седан был скомбинирован с возможностями и допфункциями машины повышенной проходимости. Городской внедорожник Vesta, выполненный в узнаваемом "ИКС-образном" стиле, отличается более высоким клиренсом (просвет в 203 мм заимствован у кроссовера). Добавьте к этому просторный салон и обещанную производителем азартную управляемость. В чем убедились накануне старта продаж журналисты и блогеры, протестировавшие новинку во время автопробега по городам проведения матчей ЧМ по футболу.

Внедорожник представлен в комплектации Luxe и оборудован климат-контролем, подогревом сидений, лобового стекла, Hands free, четырьмя подушками безопасности, системой стабилизации и другими электронными ассистентами. Lada Vesta Cross оценена примерно на 60 тысяч рублей дороже стандартной версии авто. Стоимость с двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой передач - 763 900 рублей. Машина с объемом мотора 1,8 литра с автоматизированной трансмиссией - уже 813 900 рублей.

Покупателям предлагают на выбор два пакета опций - Multimedia и Prestige. В первый включены мультимедийная система, навигатор и камера заднего вида. Во втором доступны еще и подогрев задних сидений, задний подлокотник, розетка USB сзади для подзарядки гаджетов, атмосферная подсветка салона и ручек дверей.