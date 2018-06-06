Xiaomi Mi Mix 2S начал официально продаваться в России

Перед презентацией самого гаджета Ван рассказал об успехах Xiaomi, тем более что бренд отметил не так давно восьмилетие. За 7 лет - а это быстрее, чем Google, Facebook, Apple и некоторые другие гиганты - вышли на уровень по выручке в 15 млрд долларов. Кроме того, Xiaomi заняла 4 место среди глобальных брендов смартфонов по итогам первого квартала 2018 года - впереди только Samsung, Apple и Huawei.

Ну теперь про сам смартфон, в нем все осталось практически без изменений. По крайней мере во внешнем виде точно - дизайн вновь на высоком уровне (Ван даже похвастался, что некоторые музеи современного искусства включили Mi Mix в свои коллекции). У смартфона по-прежнему корпус, выполненный из керамики и алюминия, экран диагональю 5,99 дюйма без рамок с соотношением сторон 19:9. Дизайнеры Xiaomi не стали копировать модный тренд с вырезами, "челками" и "монобровями" разных размеров. Как и у предыдущих моделей фронтальная камера расположена в нижней части передней панели.

Построен Mi Mix 2S на чипе Qualcomm Snapdragon 845, за графику отвечает Adreno 630. Модель будет выходить в двух вариантах - 6 Гб оперативки и 64 Гб встроенной памяти, или 6 Гб плюс 128 Гб. Судя по тестам AnTuTu, обещаю неплохой прирост работоспособности по сравнению с предыдущей итерацией (Mi Mix 2).

Основная камера - двойная: телеобъектив и широкоугольный объектив. Матрицы стоят от Sony - 12 Мп + 12 Мп, размер пикселя - 1,4 мкм. Не обошлось без искусственного интеллекта и сопутствующих функций в камере, вроде улучшенного автофокуса Dual Pixel, распознавания более 200 различных сцен и подбор лучшего режима при съемке, мультикадровое шумоподавление. Имеется четырехосевая стабилизация. По тестам DxOMark Mobile камера получила оценку в 101 балл (кстати, у iPhone X столько же).

Аккумулятор у Mi Mix 2S на 3400 мАч, поддерживается функция беспроводной зарядки. Также инженеры постарались и смартфон поддерживает 43 диапазона сотовой связи, что позволяет ему работать в 226 регионах планеты, чтобы это не значило. Также в гаджете Xiaomi улучшенный модель NFC.

Продажи Mi Mix 2S стартуют 6 июня. Смартфоны доступны в черном и белом цветах. Цена на модель 6/64 Гб - 34990 рублей, 6/128 Гб - 37990 рублей.