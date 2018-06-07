С начала года Ассоциация европейского бизнеса в России (АЕБ) зафиксировала серьезный рост продаж новых машин, при этом все 10 моделей-лидеров продаж - российского производства.

В мае российский автомобильный рынок продолжил уверенно восстанавливаться и показал рост на 18 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Суммарный прирост объема продаж с начала 2018-го находится у отметки в 20 процентов - существенный шаг вперед по сравнению с 5-процентным ростом, показанным в 2017 году, констатирует Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.

"Этот обнадеживающий тренд отражает позитивную динамику в ретейле в целом и сопровождается устойчивым ростом потребительской уверенности. В последние недели продажи автомобилей в особенности выиграли от более слабого рубля, подсказывающего покупателям не откладывать приобретение автомобиля, - отмечает Шрайбер. - Остается выяснить, окажет ли этот фактор обратный эффект на будущее поведение розничных продаж и до какой степени".

Российский автопром практически восстановился от кризиса

Максимальный рост продаж за первые пять месяцев этого года - у компании Chrysler. На втором месте Honda, на третьем - китайский бренд FAW.

Лидер среди аутсайдеров - китайский бренд HTM, негативная динамика продаж которого составила 57 процентов, на втором месте Cadillac, на третьем - FIAT.

Во второй половине года притормозит рост продаж окончание госпрограмм поддержки спроса на машины, считает автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. "Хотя, если не случится ничего экстраординарного, на 5-10 процентов роста по году мы можем рассчитывать", - уверен он.