ЦБ РФ и Нацбанк Казахстана будут обмениваться данными о хакерах

Главы центральных банков России и Казахстана Эльвира Набиуллина и Данияр Акишев подписали соглашение в области обеспечения информационной безопасности финансовых рынков двух стран.

Документ заключен в ходе Международного финансового конгресса. Он определяет порядок и формы сотрудничества регуляторов, позволит им лучше бороться с хакерскими атаками, которые направлены и на Казахстан, и на Россию.

Ранее Банк России предложил центральным банкам стран Евразийского экономического союза начать автоматизированный обмен информацией о хакерских атаках на основе форматов, которые будут внедрены ФинЦЕРТом на российском финансовом рынке в этом году. Позднее Россия и Казахстан решили подписать соглашение на двоих, поскольку степень подготовленности пяти стран ЕАЭС к информационному обмену разная, рассказывал "РГ" Данияр Акишев.