"Газпром" не отдаст "Нафтогазу" $2,6 млрд до рассмотрения апелляции

"Газпром" не будет отдавать "Нафтогазу" 2,6 миллиарда долларов до рассмотрения апелляции на решение арбитража Стокгольма, поскольку есть шансы на отмену этого решения, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец.

"У нас нет никакой уверенности, что если мы заплатим деньги сейчас, то мы получим их обратно в случае, если решение будет изменено или отменено полностью, как мы надеемся", - цитирует представителя "Газпрома" РИА Новости.

Сергей Кузнец пояснил, что судебные разбирательства продолжаются. По его словам, "Нафтогаз" пытается арестовать имущество "Газпрома" в надежде заставить российскую компанию заплатить как можно скорее. Но торопиться не стоит.

"Мы считаем, что у нас есть шансы на пересмотр арбитражного решения", - отметил Сергей Кузнец.

При этом он сообщил, что "Газпром" действительно делал финансовые резервы в системе бухгалтерского учета в соответствии с российским законодательством и правилами международной финансовой отчетности (МСФО). Но результатами арбитражного разбирательства в Стокгольме компания не удовлетворена, так как считает, что в ходе дела были допущены серьезные процессуальные нарушения.

Стокгольмский арбитраж в декабре прошлого года и феврале этого года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Согласно этим решениям, "Газпром" обязан выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

Решения были обжалованы в марте. В мае российская компания потребовала полностью отменить "транзитное" решение. Между тем Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств.