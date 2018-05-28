"Газпром" оспорил решение суда по контракту с "Нафтогазом"

Компания "Газпром" направила заявление в апелляционный суд округа Свеа по поводу полной отмены решения Стокгольмского арбитража в споре по транзитному контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины". Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома".

Уточняется, что поводом послужило дополнительное изучение текста решения арбитража с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста. Анализ текста показал, что его немалая часть написана не арбитрами, а иным лицом. При этом подменять арбитров никто права не имеет.

Также в сообщении написано, что факт вмешательства посторонних людей в процесс вынесения решения - это грубое нарушение арбитражного соглашения. Таким образом, заключение, которое сделал эксперт-лингвист, - это новое доказательство нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты Стокгольма, которые были допущены во время рассмотрения данного дела. А это уже может стать основанием для полной отмены решения.

Напомним, 22 декабря прошлого года Стокгольмский арбитраж поставил точку в споре "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" по контракту на поставку газа, а 29 февраля текущего года - принял решение по поводу контракта на транзит газа через территорию Украины.