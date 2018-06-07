Глава Совбеза Японии обсудил с помощником Трампа проблему КНДР

Глава Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти обсудил с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном проблему КНДР. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Переговоры сторон прошли в Вашингтоне и продолжались около часа. Япония и США подтвердили необходимость требовать от Пхеньяна полного отказа от развития ракетной и ядерной программ.

Токио и Вашингтон активизировали диалог накануне встречи американского руководителя Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Так, глава японского внешнеполитического ведомства Таро Коно и госсекретарь США Майк Помпео сегодня также обсудили северокорейскую проблематику.

Ожидается, что вопросы КНДР станут главной повесткой в ходе сегодняшней встречи Дональда Трампа с японским премьером Синдзо Абэ.