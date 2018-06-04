Названо время встречи Трампа и Ким Чен Ына

Переговоры между президентами США и Северной Кореи Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре начнется 12 июня в 9:00 по местному времени. В Москве будет 4:00. Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс на регулярном брифинге.

"Могу вам огласить график проведения первой встречи - она состоится 12 июня в 09:00 утра по Сингапуру", - цитирует Сандерс ТАСС.

Она добавила, что администрация США продолжает подготовку к саммиту на высшем уровне.

"Для президента на ежедневной основе проводятся брифинги по Северной Корее его командой советников по вопросам национальной безопасности", - отметила пресс-секретарь.

Ранее сам Трамп заверил, что на встрече с Ким Чен Ыном не планирует подписывать какие-либо документы.

В то же время северокорейский лидер в преддверии встречи сменил военное руководство страны.