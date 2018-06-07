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Рубрика: Легковые авто

Названы самые продаваемые в РФ внедорожники и кроссоверы с пробегом

Текст: Дмитрий Хохлов
Фото: Владимир Саяпин / ТАСС Фото: Владимир Саяпин / ТАСС
Фото: Владимир Саяпин / ТАСС

Внедорожник Lada 4x4 является самым популярным автомобилем сегмента SUV на вторичном рынке SUV в России. Таковы результаты исследования аналитического агентства "Автостат", проанализировавшего продажи подержанных машин за первые 4 месяца года.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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В течение января-апреля самый доступный отечественный вездеход с пробегом разошелся тиражом в 28,4 тысячи единиц. Это на 8,3% меньше, чем было год назад, однако и такая динамика позволяет Lada 4x4 лидировать в аналогичном рейтинге.

Объем перепродаж "родственного" внедорожника Chevrolet Niva вырос за отчетный период на 3,8% - до 22 тысяч экземпляров. Это второе место. А далее в списке - только иномарки, пусть большинство и собираются на российских автозаводах.

В топ-5 вошли еще три "японца": кроссовер Toyota RAV4 с результатом 12 тысяч перепродаж (больше на 4,3%) и два Nissan - X-Trail (9,8 тысячи; плюс 8,1%) и Qashqai (9,7 тысячи; плюс 11%).

Во второй пятерке представлены подержанные Renault Duster (8,3 тысячи), Honda CR-V (8,2), Mitsubishi Outlander (8,2), Volkswagen Tiguan (6,5) и BMW X5 (6,4).

Фото: Пресс-служба Kia
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Отметим, что самый резкий рост объемов перепродаж показал Tiguan - плюс 26,9%. У Duster - плюс 21,1%.

Кстати, на первичном рынке уже известны результаты продаж за первые 5 месяцев года. Среди новых кроссоверов и внедорожников самым популярным остается Hyundai Creta, а Lada 4x4 не входит даже в топ-5. Полный список выглядит так: Hyundai Creta, Renault Duster, Kia Sportage, VW Tiguan, Renault Kaptur, Lada 4x4, Chevrolet Niva, Toyota RAV 4, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail. 

#Lada