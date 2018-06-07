Он любил сочинять для детей. Ушел из жизни композитор Эдуард Зарицкий

Надо было быть очень смелым и действительно любящим музыку человеком, чтобы поступить так, как этот замечательный белорусский композитор. Ведь среди тех, кто исполнял его песни, были Филипп Киркоров, Ярослав Евдокимов, Владимир Вуячич, Эдуард Хиль, ВИА "Сябры", однако в последние годы народный артист Беларуси Эдуард Зарицкий разочаровался в успешных эстрадных звездах. Он предпочитал отдавать новые песни детям, помогая воспитывать и растить новые таланты.

После завершения "Евровидения-2018" в середине мая Эдуард Зарицкий дал свое последнее интервью. Хвалил за вокальные данные певицу из Кипра Элени Фурейру. Но снова, кажется, больше думал о детском "Евровидении", для которого отбирал участников от Беларуси.

Ведь на прошлом конкурсе, прошедшем в конце ноября 2017 года белорусская участница Хелена Мерааи заняла почетное пятое место, не намного отстав от победительницы, россиянки Полины Богусевич. А будущее "Детское Евровидение" в ноябре 2018 года принимать уже как раз Минску!

В интервью Эдуард Зарицкий рассказывал и о том, что сперва учился играть на скрипке. Начал поздно, уже в старших классах средней школы. Выдержал только год, а затем сообщил родителям: "Сломайте ее б мою голову, но учиться играть на ней не буду!" С детства он был человеком слова, увлеченным и трудолюбивым, принципиальным. И те согласились отдать сына учиться игре на фортепиано. А затем уже он закончил музыкальное училище, Белорусскую государственную консерваторию (по классу композиции). Служил в армии, где играл в вокально-инструментальном ансамбле - на электрооргане, а заодно, ради любви к музыке, освоил и аккордеон. Но вначале сочинял академические произведения: симфонии и кантаты.

А потом, уже снова в Минске, стал главным дирижером минского Театра Юного Зрителя. И все эти 10 лет спектакли шли в сопровождении его музыки.

Возможно именно тогда, уже сделавший себе имя на эстрадных песнях, Эдуард Зарицкий и полюбил сочинять для детей, да и помогать юным певцам. Сам он объяснял это так:

"Для детей нужно писать яркую, светлую и искреннюю музыку. И это не так просто, как может показаться. Детям писать намного сложнее, чем взрослым, ведь их не обманешь. И мне стало интересно этим заниматься, хотя прежде я детскую музыку не писал, за исключением тюзовских спектаклей… Но хотя я никогда не считал себя детским композитором, эта работа мне очень понравилась!"

И еще Зарицкий мудро уточнял: "Всегда надо писать песни на хорошую поэзию. Потому что настоящая литература всегда вытянет и твою музыку".

Собранию книг в доме Эдуарда Зарицкого позавидовали бы многие библиофилы.

Кстати, он был редким композитором, который брался за одну из самых сложных работ в этой профессии - сочинение циклов на стихи больших поэтов, в частности, Адама Мицкевича и Якуба Колоса. Может быть, кто-то из детей теперь полюбит большую поэзию именно благодаря Эдуарду Зарицкому.

Дословно

Эдуард Зарицкий родился 9 февраля 1946 года в городе Красный Кут Саратовской области. Но с 1948 года жил в Минске - в одном из полукруглых домов на знаменитой площади Победы. В последние месяцы музыкант тяжело болел, хотя продолжал работать первым помощником председателя Белорусского союза композиторов Игоря Лученка и в творческих комиссиях, ищущих в Беларуси молодые дарования.