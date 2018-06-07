Он любил сочинять для детей. Ушел из жизни композитор Эдуард Зарицкий

После завершения "Евровидения-2018" в середине мая Эдуард Зарицкий дал свое последнее интервью. Хвалил за вокальные данные певицу из Кипра Элени Фурейру. Но снова, кажется, больше думал о детском "Евровидении", для которого отбирал участников от Беларуси.
Ведь на прошлом конкурсе, прошедшем в конце ноября 2017 года белорусская участница Хелена Мерааи заняла почетное пятое место, не намного отстав от победительницы, россиянки Полины Богусевич. А будущее "Детское Евровидение" в ноябре 2018 года принимать уже как раз Минску!
В интервью Эдуард Зарицкий рассказывал и о том, что сперва учился играть на скрипке. Начал поздно, уже в старших классах средней школы. Выдержал только год, а затем сообщил родителям: "Сломайте ее б мою голову, но учиться играть на ней не буду!" С детства он был человеком слова, увлеченным и трудолюбивым, принципиальным. И те согласились отдать сына учиться игре на фортепиано. А затем уже он закончил музыкальное училище, Белорусскую государственную консерваторию (по классу композиции). Служил в армии, где играл в вокально-инструментальном ансамбле - на электрооргане, а заодно, ради любви к музыке, освоил и аккордеон. Но вначале сочинял академические произведения: симфонии и кантаты.
А потом, уже снова в Минске, стал главным дирижером минского Театра Юного Зрителя. И все эти 10 лет спектакли шли в сопровождении его музыки.
Возможно именно тогда, уже сделавший себе имя на эстрадных песнях, Эдуард Зарицкий и полюбил сочинять для детей, да и помогать юным певцам. Сам он объяснял это так:
"Для детей нужно писать яркую, светлую и искреннюю музыку. И это не так просто, как может показаться. Детям писать намного сложнее, чем взрослым, ведь их не обманешь. И мне стало интересно этим заниматься, хотя прежде я детскую музыку не писал, за исключением тюзовских спектаклей… Но хотя я никогда не считал себя детским композитором, эта работа мне очень понравилась!"
И еще Зарицкий мудро уточнял: "Всегда надо писать песни на хорошую поэзию. Потому что настоящая литература всегда вытянет и твою музыку".
Собранию книг в доме Эдуарда Зарицкого позавидовали бы многие библиофилы.
Кстати, он был редким композитором, который брался за одну из самых сложных работ в этой профессии - сочинение циклов на стихи больших поэтов, в частности, Адама Мицкевича и Якуба Колоса. Может быть, кто-то из детей теперь полюбит большую поэзию именно благодаря Эдуарду Зарицкому.
Дословно
Эдуард Зарицкий родился 9 февраля 1946 года в городе Красный Кут Саратовской области. Но с 1948 года жил в Минске - в одном из полукруглых домов на знаменитой площади Победы. В последние месяцы музыкант тяжело болел, хотя продолжал работать первым помощником председателя Белорусского союза композиторов Игоря Лученка и в творческих комиссиях, ищущих в Беларуси молодые дарования.