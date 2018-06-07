Президент: РФ должна участвовать в расследовании "дела Скрипалей"

Великобритания обязана предоставить России возможность участвовать в расследовании "дела Скрипалей". Такое мнение выразил глава государства Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе традиционной "Прямой линии".

"Нам бы очень хотелось, чтобы нам дали возможность доступа, как минимум, к нашим гражданам, и дали бы возможность полноценно принять участие в расследовании", - подчеркнул он.

Путин отметил, что Россия не имеет доступа к материала дела, невозможно исчерпывающе комментировать ситуацию с семьей Скрипалей. В настоящее время неизвестно даже, действительно ли применялся боевой отравляющий газ.

"Если, как утверждают в Британии, против этих людей было применено боевое отравляющее вещество, то эти люди погибли бы в течение нескольких минут или секунд на месте. Этого, слава Богу, не произошло, значит мы имеем дело с чем-то другим", - заметил президент.