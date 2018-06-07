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07.06.2018 14:13
Рубрика: Власть

Путин: Мутко многого добился в спорте, хоть его английский и хромает

Текст: Данила Жиляев

Президент РФ Владимир Путин оценил достижения вице-премьера по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко в годы его работы спортивным функционером. Виталий Леонтьевич руководил Российским футбольным союзом, министерством спорта РФ, а также был заместителем председателя правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

Фото: Дмитрий Астахов/ ТАСС
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Глава государства прокомментировал распространенную шутку, предлагающую рисовать на российских кораблях портреты Мутко, чтобы они были непотопляемыми. Путин призвал в оценке работы Виталия Леонтьевича руководствоваться не эмоциями, а фактами.

- Наши корабли и так непотопляемы, надеюсь, что так будет и дальше, - сказал президент в ходе ежегодной "Прямой линии". - В отношении Мутко много разговоров и слухов, я отдаю себе в этом отчет. Вместе с тем, обращаю ваше внимание на то, что, хоть его английский язык и нуждается в совершенствовании, за годы его работы министром спорта и вице-премьером в этом направлении многое было достигнуто. Достаточно посмотреть, сколько построено за это время. Надо обращаться не к эмоциональным, а к фактическим сторонам его деятельности, и мы увидим, что сделано немало.

В частности, Владимир Путин отметил роль Мутко в формировании спортивной инфраструктуры как для Олимпиады-2014 в Сочи, так и для чемпионата мира по футболу-2018. Ранее сегодня в ходе "Прямой линии" Путин уже говорил об объектах ЧМ-2018, и он подчеркнул, что в их создании велика заслуга Мутко.

- Объектами сочинской Олимпиады занимались Дмитрий Козак и Виталий Мутко. Мы только что говорили об этом - как они функционируют, как используются, - напомнил Владимир Владимирович. - И создание стадионов - в значительной степени заслуга Мутко.

Путин также заметил, что у Мутко есть возможность реализовать себя на новой должности. "Виталию Леонтьевичу нужно много сделать, чтобы проявить свои лучшие качества на новом месте. Потенциал у него хороший, пусть работает", - сказал президент.

Видеотрансляция: "Прямая линия" с Владимиром Путиным

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