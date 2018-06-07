Путин: Новые футбольные стадионы не должны превращаться в рынки

Глава государства ответил на вопрос прославленных российских футболистов и тренеров - обладателя Кубка УЕФА с ЦСКА Валерия Газаева, трехкратного чемпиона России во главе московского "Локомотива" Юрия Семина и лучшего футболиста СССР-1972, экс-игрока московского "Спартака" Евгения Ловчева, который также является постоянным экспертом "РГ" в преддверии и во время мирового первенства.

Тренеры обратились к президенту с просьбой сохранить футбол в сфере его личного внимания. Они подчеркнули, что к чемпионату мира построена выдающаяся спортивная инфраструктура, которой нет аналогов в мире, и она станет базой для дальнейшего развития футбола в нашей стране. Путин согласился с этим тезисом, подчеркнув, что Россия имеет позитивный опыт использования наследия крупнейших спортивных соревнований, проводившихся в нашей стране. Он также обратил внимание на то, что объекты ЧМ-2018 в дальнейшем должны активно использоваться.

- Во время Олимпиады в Сочи нам удалось решить очень сложную задачу, которую не удавалось так эффективно решать другим странам, проводившим Олимпийские игры. Инфраструктура в Сочи загружена в течение круглого года, это безусловный успех. Что касается футбольной инфраструктуры, она должна работать, прежде всего, на развитие массового, детского спорта, - заметил Владимир Путин. - Нужно создавать детско-юношеские команды, лиги, организовывать соревнования. Объекты должны окупаться и эффективно работать. Современный стадион - это не только футбольное поле, это огромное количество помещений внутри самих стадионов, где можно разместить, торговые центры, кафе, спортивные клубы. И не просто спортивные клубы, а специально созданные пространства для занятий физкультурой и спортом.

Президент обратил особое внимание на то, что за стадионы, построенные в разных городах России, должны нести ответственность руководители регионов, так как сооружения после окончания чемпионата мира станут региональной собственностью. Путин также ожидает активного участия Российского футбольного союза (РФС) в использовании этих объектов.

- Очень многое будет зависеть от руководителей регионов РФ, потому что после того, как чемпионат мира закончится, оргкомитет передаст все это в собственность регионов. Обращаюсь к коллегам из регионов: ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках возникли какие-то рынки, как это было в Москве в 90-х годах. Я думаю, что РФС тоже должен принять активное участие в том, чтобы загружать по уму эти объекты, чтобы там проводились крупные и интересные матчи, чтобы это вызывало необходимость формирования новых, сильных перспективных команд. Чтобы наконец на собственной базе росли новые поколения футболистов.

Владимир Путин констатировал, что сборная России в последнее время не показывает ярких результатов. Однако он надеется, что чемпионат мира придаст футболистам сил на то, чтобы показать свою лучшую игру.

- Число поклонников футбола в нашей стране составляет миллионы людей. Я хорошо помню диалог с главным тренером сборной России по дзюдо Эцио Гамбой в преддверии Олимпиады в Лондоне. Тогда наша команда средне выступала на других международных стартах, но Гамба сказал: главный турнир - Олимпийские игры. И в Лондоне наша сборная выступила блестяще. Будем рассчитывать, что и наша футбольная команда на чемпионате мира "выстрелит" и покажет свои лучшие качества, - заключил президент.