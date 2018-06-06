Почему сборная России разучилась побеждать. Евгений Ловчев в прямом эфире

Сборная России сыграла вничью со сборной Турции. Команда Станислава Черчесова, которая 14 июня сыграет в матче-открытии ЧМ-2018 с Саудовской Аравией, не может победить уже в семи матчах подряд. Это - антирекорд. Обозреватель RG.RU, лучший футболист СССР 1972 года, посол ЧМ-2018 Евгений Ловчев в эфире программы "Футбол на высоте" объяснит, почему сборная России разучилась побеждать.

- В матче с Турцией мы снова убедились, что наша команда - рабочая лошадка. Изысков от нее ждать не стоит. Осталось просто посмотреть, что она покажет в первом с 2016 года официальном матче - с Саудовской Аравией, - говорит Ловчев.

Сегодня с 11.30 (мск) он будет в прямом эфире разбирать игру российской команды в последних матчах, вспомнит, как сам готовился к чемпионату мира в 1970 году, и объяснит, чего стоит ждать от сборной России в 2018-м.

Главные темы программы:

* Россия снова не выиграла. Почему так происходит раз за разом?



* Сильнейший российский нападающий Федор Смолов опять не забил. Почему?



* Главный тренер Станислав Черчесов не вызвал в команду Дениса Глушакова и Игоря Денисова. Это нормально?



* Центральному защитнику Сергею Игнашевичу в июле исполнится 39 лет. Почему он лучше молодых?



* Футбольные руководители считают, что сборная на правильном пути. Разве?



* Первый матч у сборной России на ЧМ-2018 - против Саудовской Аравии. Что это за команда?

Наш сайт во время чемпионата мира будет делать ежедневную программу "Футбол на высоте", где Евгений Ловчев и гости студии станут обсуждать главные события на чемпионате мира. Следите за событиями на чемпионате мира вместе с нами!