Путин: Наши военные будут в Сирии, пока это выгодно России

Президент России Владимир Путин, отвечая на один из вопросов в ходе "Прямой линии", рассказал о будущем российских военных, находящихся в Сирии. Вопрос, поступивший из Карачаево-Черкессии звучал так: "Когда из Сирии будет выведен российский военный контингент?".

"Россия пока не планирует выводить свои подразделения из Сирии, но и не строит там долгосрочных сооружений", - ответил президент.

Глава государства признал, что сирийская кампания сопряжена с потерями, и пообещал не оставить в беде семьи погибших. Но, по словам Путина, стоит понимать, что наши военные обеспечивают безопасность России и ее граждан, и лучше уничтожать боевиков там, чем принимать их здесь с оружием. "Наши военные будут находиться там, пока это выгодно России и во исполнение наших международных обязательств. Пока мы не планируем их выводить", - ответил президент.

Кроме того глава государства в очередной раз отметил, что сирийская операция является уникальным боевым опытом для Вооруженных сил России.

Также Путин рассказал об испытаниях новейшего оружия в Сирии. По его словам, Сирия - ни в коем случае не является полигоном для испытания российского оружия, но при этом оно там используется в боевых условиях. С целью совершенствования, уточнил глава государства.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию.