Новости

Обратившейся к Путину ивановской семье снизили ипотечную ставку 18:25
В Голландии откажутся от продажи сигарет из-за низкого спроса 18:23
В топ-100 рейтинга Forbes вошли четыре российские компании 18:23
Межбанковский реестр счетов хакеров появится к концу года 18:22
Вышел первый трейлер "Девушки, которая застряла в паутине" 18:15
В Волгограде поставили огромный экран для трансляции матчей ЧМ 18:01
Новгородской скульптуре девушки-туристки вернули украденную туфельку 17:59
Ушел из жизни один из создателей "Руслана" Виктор Толмачев 17:59
Макрон постарается убедить Трампа нормализовать торговые отношения 17:50
ЦБ РФ и Нацбанк Казахстана будут обмениваться данными о хакерах 17:49
Два человека госпитализированы после взрыва на полигоне в Ленобласти 17:48
Россия и Беларусь увеличили торговый оборот 17:45
Lada Vesta Cross: Стоит ли переплачивать за "внедорожный" седан 17:40
Путин ответил на вопрос Прилепина о наступлении ВСУ на Донбассе 17:39
ФНС: За сдаваемое во время ЧМ-2018 жилье нужно заплатить налог 17:36
Полковника МВД Дагестана обвинили в даче 2 миллионов долларов взятки 17:31
Путин хотел бы больше общаться со своими внуками 17:24
Новейшую огнеметную систему "Тосочка" покажут на форуме "Армия-2018" 17:24
В Ленобласти на военном полигоне произошел взрыв 17:20
Путин назвал контрпродуктивной инсценировку убийства Бабченко 17:08
Марина Королева ответила на вопрос, почему мясо коровы - это говядина 16:52
Володин назвал эффективным новый формат "Прямой линии" 16:50
Госдума продлила сессию для синхронизации с кабмином 16:46
Путин ответил на вопрос о своем преемнике 16:44
Бесхозный предмет привел к закрытию семи станций петербургского метро 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
07.06.2018 17:08
Рубрика: Власть

Путин назвал контрпродуктивной инсценировку убийства Бабченко

Текст: Галина Мисливская

Необходимо обеспечивать безопасность журналистов и возможности для их свободной работы, но любые инсценировки контродуктивны. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по окончании "Прямой линии".

Комментируя действия украинских властей, организовавших мнимое убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, он отметил, что "любая инсценировка всегда контпродуктивна, чем бы она ни была мотивирована, тем более, если это выносится на международную арену".

Британский телеканал высмеял "убийство" журналиста Бабченко
Бабченко потребовал от журналистов 50 тысяч долларов за интервью

"Вы знаете, как отреагировали ваши коллеги в международных организациях, связанных с журналистской деятельностью, все осудили это действие украинских властей как провокацию", - напомнил президент.

"Я надеюсь, что ничего подобного в будущем повторяться не будет", - добавил он.

При этом Путин подчеркнул, что всем необходимо думать о том, "чтобы обеспечить безопасность журналистов, журналистской деятельности, освободить журналистов от того, чтобы они чувствовали на себе какое бы то ни было давление и обеспечить безусловное право журналистов на свою профессиональную деятельность, обеспечить доступ граждан к свободной информации и к обмену этой информацией".

Главное сегодня

Путин пообещал повысить доходы пенсионеров
Страховка по вкладам может быть увеличена до 10 млн рублей
Путин: Наши военные будут в Сирии, пока это выгодно России
Глава ФИФА: Россия на 100 процентов готова к проведению ЧМ-2018
ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы