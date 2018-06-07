Путин назвал контрпродуктивной инсценировку убийства Бабченко

Необходимо обеспечивать безопасность журналистов и возможности для их свободной работы, но любые инсценировки контродуктивны. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по окончании "Прямой линии".

Комментируя действия украинских властей, организовавших мнимое убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, он отметил, что "любая инсценировка всегда контпродуктивна, чем бы она ни была мотивирована, тем более, если это выносится на международную арену".

"Вы знаете, как отреагировали ваши коллеги в международных организациях, связанных с журналистской деятельностью, все осудили это действие украинских властей как провокацию", - напомнил президент.

"Я надеюсь, что ничего подобного в будущем повторяться не будет", - добавил он.

При этом Путин подчеркнул, что всем необходимо думать о том, "чтобы обеспечить безопасность журналистов, журналистской деятельности, освободить журналистов от того, чтобы они чувствовали на себе какое бы то ни было давление и обеспечить безусловное право журналистов на свою профессиональную деятельность, обеспечить доступ граждан к свободной информации и к обмену этой информацией".