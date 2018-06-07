Путин обещал разобраться со снижением зарплат врачей и учителей

Уровень доходов работников социальной сферы не должен снижаться, заявил в ходе "Прямой линии" президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян.

Так, например, преподаватель из Якутска Михаил Ваганов сообщил, что с 1 января его зарплата повысилась в соответствии с требованиями "майских указов", но ровно на три месяца, с апреля она снова понизилась. "Хочу спросить, повышение носило временный характер или должно сохраниться?" - поинтересовался он.

"Это важный вопрос", - отметил Путин. "Я уже обращал внимание на то, что достигнутые показатели по уровню заработной платы в социальной сфере, в том числе в образовании, должен быть не только сохранен, но и приумножен. Он должен двигаться дальше в сторону повышения в связи с увеличением средней заработной платы по региону или по отрасли", - заявил президент.

"То, о чем вы говорите, связано с началом нового финансового года, - пояснил он. - Но я предупреждал об этом своих коллег в регионах, что ни в коем случае нельзя опускать эту планку. А нужно, повторяю, двигаться вверх и вперед".

Путин обратил внимание руководителей регионов на то, что снижать зарплаты в социальной сфере нельзя и сообщил, что эта тема станет предметом обсуждения на Госсовете. "Прошу и администрацию, и правительство, соответствующих министров проанализировать ситуацию и доложить мне в самое ближайшее время", - добавил он.

Разобраться с ситуацией обещал и временный глава Якутии Айсен Николаев, он заверил, что никаких понижений зарплат бюджетников в регионе не должно быть . "Вы не пришлый человек, знаете регион, жду от вас доклада", - сказал ему Путин.

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