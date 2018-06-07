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07.06.2018 14:22
Рубрика: Общество

Путин ответил на вопрос, как снизить количество онкозаболеваний

Текст: Татьяна Замахина
Много вопросов на "Прямую линию" с президентом РФ поступило на тему онкологии. Владимир Путин рассказал, как власти собираются бороться с проблемой.

Прошлогодняя "Прямая линия" запомнилась трагической историей Дарьи Стариковой из Апатитов: она как раз задавала вопрос на тему онкологии, но недавно ее, увы, не стало.

Вопрос в ходе нынешнего общения с президентом задала будущий врач-онколог, которая обобщила поступившие вопросы на тему онкологии. "Очень много вопросов по этой теме", - сказала девушка, объяснив, что люди жалуются на нехватку онкологических центров и врачей. В тех же Апатитах онколог принимает два часа в день, именно оттуда была Дарья Старикова, напомнила студентка. Очереди к дефицитным врачам расписаны на месяцы вперед. Из Крыма жаловались, что курс лечения можно пройти только в Симферополе.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Это одна из самых острых проблем в здравоохранении, признал президент РФ. Он напомнил, что стоит задача по увеличению продолжительности жизни - "80 плюс".

Позитивный тренд в решении проблемы, связанной с лечением онкозаболеваний, есть. Например, в сфере онкогематологии - 90 с лишним процентов излечение после строительства современного центра в Москве, а было всего 30 с лишним.

Что нужно делать дальше? Президент назвал несколько направлений.

Во-первых, это ранняя диагностика. Процент раннего выявления должен вырасти с 30 до 50-70%.

Во-вторых, больше внимания нужно уделить ядерной медицине.

В-третьих, лекарственное обеспечение, химиотерапия - нужны современные препараты.

Кроме того, в отрасль надо привлекать хорошие кадры. И конечно, же нужны онкоцентры - дооборудовать нынешние и строить новые.

Эта программа готовится, сказал президент РФ. Она будет стоить примерно 1 трлн рублей до 2024 года.

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