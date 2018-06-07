Путин пошутил про Трампа и рассказал, что смеется и над собой

Ведущие в ходе "Прямой линии" провели блиц-опрос для Владимира Путина. В частности, президент РФ рассказал "самую удачную шутку" за последнее время, а также о том, чем необходимо пожертвовать, чтобы быть президентом.

- Что вы делаете, когда не знаете, что делать? - начали "блиц" ведущие.

- Есть такое правило у автомобилистов: "Не уверен - не обгоняй". Цена ошибки очень велика для людей, которые занимаются политикой, - сказал глава государства. - Если не знаю, что делать, я стараюсь найти решение и прийти к устойчивому мнению о том, что же именно нужно и целесообразно.

- Многие не раз отмечали ваше прекрасное чувство юмора. Приходилось ли смеяться над собой?

- Часто, - ответил на этот вопрос Путин. - Я часто это делаю.

Ведущий попросил рассказать самую удачную шутку, которую президент слышал за последнее время.

Владимир Путин вспомнил, как недавно "одно известное немецкое издание написало, что президент Дональд Трамп толкает Европу в руки Путина".

- Если совместить это с более ранней шуткой о нашем вмешательстве в выборы в США, то все это вместе звучит смешно, - продолжил глава государства. - Мы якобы повлияли на выборы президента США, а он за это нам подарил Европу. Полный бред. Иначе как шуткой это назвать невозможно.

- Есть ли какой-то вопрос, на который у вас точно нет ответа? - продолжились вопросы.

- На ваш вопрос трудно найти ответ, - улыбнулся Путин и продолжил уже серьезно: "Я могу сказать, что, если у меня нет ответа, я стараюсь его найти. Вместе со своими коллегами".

"Совет отца", который президент бы передал внукам - "Не врать".

А жертвовать ради президентского поста приходится "личной сферой жизни.

- Но это компенсируется осознанием того, что ты занимаешься важным и нужным делом, направленным на повышение благосостояния миллионов людей и укрепление родины, - добавил российский лидер.

Ведущие также спросили о моменте, когда президент поверил в Бога.

Путин назвал это интимным делом, о котором трудно говорить на публику.

- Я думаю, каждый человек рождается с верой в Бога в душе. Но каждый в разное время начинает эту веру осознавать, - добавил он.

Президент считает, что в экстремальных ситуациях почти каждый думает о Боге. Так, наверняка, во время Великой Отечественной даже у атеистов были такие мысли, когда они шли в атаку.

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