Новости

МВД РБ и РФ совместно обеспечивают общественный порядок на ЧМ-2018 15:33
Ипотечную ставку для многодетных семей снизят после обращения к Путину 15:26
Путин прокомментировал программу реновации в Москве 15:25
Калининградский губернатор разберется с жалобами на очереди к онкологу 15:18
В Онежское озеро упал парашютист 15:16
Фанаты "Амкара" попросили президента сменить руководство клуба 15:14
Путин пообещал повысить доходы пенсионеров 15:10
РФ и Беларусь определили приоритеты в военно-техническом сотрудничестве 15:10
UMA2RMAN и "Матч ТВ" записали неофициальный гимн ЧМ-2018 15:07
Путин пошутил про Трампа и рассказал, что смеется и над собой 14:57
Больницу в Струнино восстановят после звонка Путину 14:54
Столичный прокат электросамокатов поднял цены и ввел новые тарифы 14:47
Путин потребовал восстановить закрытую больницу в Струнино 14:45
Бывший главный тренер ХК "Спартак" Ржига возглавил сборную Чехии 14:43
В Буэнос-Айресе найдена мертвой сестра королевы Нидерландов 14:40
Лукашенко потребовал навести железный порядок в охране природы 14:40
Надежда Савченко подала иск на Верховную раду 14:40
В Самарской области в ДТП пострадали семь человек 14:40
К 1 июля проводить удаленную идентификацию будут 200 отделений банков 14:37
Эксперт: У седана Lada Vesta Cross нет соперников в России 14:37
В Подмосковье откроют первую станцию быстрой зарядки электромобилей 14:31
Число кандидатов на должность мэра выросло до пяти человек 14:29
Заасфальтировано более половины трассы Керчь-Симферополь 14:25
Опрос: Более трети немцев выступили за возврат России в G7 14:25
Путин: Нынешнее руководство Украины не может решить проблему Донбасса 14:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
07.06.2018 14:57
Рубрика: Власть

Путин пошутил про Трампа и рассказал, что смеется и над собой

Текст: Татьяна Замахина

Ведущие в ходе "Прямой линии" провели блиц-опрос для Владимира Путина. В частности, президент РФ рассказал "самую удачную шутку" за последнее время, а также о том, чем необходимо пожертвовать, чтобы быть президентом.

- Что вы делаете, когда не знаете, что делать? - начали "блиц" ведущие.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Россия к 2022 году испытает беспилотную сверхтяжелую ракету

- Есть такое правило у автомобилистов: "Не уверен - не обгоняй". Цена ошибки очень велика для людей, которые занимаются политикой, - сказал глава государства. - Если не знаю, что делать, я стараюсь найти решение и прийти к устойчивому мнению о том, что же именно нужно и целесообразно.

- Многие не раз отмечали ваше прекрасное чувство юмора. Приходилось ли смеяться над собой?

- Часто, - ответил на этот вопрос Путин. - Я часто это делаю.

Ведущий попросил рассказать самую удачную шутку, которую президент слышал за последнее время.

Владимир Путин вспомнил, как недавно "одно известное немецкое издание написало, что президент Дональд Трамп толкает Европу в руки Путина".

- Если совместить это с более ранней шуткой о нашем вмешательстве в выборы в США, то все это вместе звучит смешно, - продолжил глава государства. - Мы якобы повлияли на выборы президента США, а он за это нам подарил Европу. Полный бред. Иначе как шуткой это назвать невозможно.

- Есть ли какой-то вопрос, на который у вас точно нет ответа? - продолжились вопросы.

- На ваш вопрос трудно найти ответ, - улыбнулся Путин и продолжил уже серьезно: "Я могу сказать, что, если у меня нет ответа, я стараюсь его найти. Вместе со своими коллегами".

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин ответил на вопрос о закрытии YouTube и Instagram в России

"Совет отца", который президент бы передал внукам - "Не врать".

А жертвовать ради президентского поста приходится "личной сферой жизни.

- Но это компенсируется осознанием того, что ты занимаешься важным и нужным делом, направленным на повышение благосостояния миллионов людей и укрепление родины, - добавил российский лидер.

Ведущие также спросили о моменте, когда президент поверил в Бога.

Путин назвал это интимным делом, о котором трудно говорить на публику.

- Я думаю, каждый человек рождается с верой в Бога в душе. Но каждый в разное время начинает эту веру осознавать, - добавил он.

Президент считает, что в экстремальных ситуациях почти каждый думает о Боге. Так, наверняка, во время Великой Отечественной даже у атеистов были такие мысли, когда они шли в атаку.

Сайт "РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии".

Главное сегодня

Видеотрансляция: "Прямая линия" с Владимиром Путиным
Путин пообещал повысить доходы пенсионеров
Глава ФИФА: Россия на 100 процентов готова к проведению ЧМ-2018
Президент: РФ должна участвовать в расследовании "дела Скрипалей"
ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы