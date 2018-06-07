Путин призвал разобраться с вопросом выделения земли многодетным

Президент РФ в ходе "Прямой линии" ответил на жалобу многодетной матери о том, что бесплатную землю не так-то просто получить. Владимир Путин призвал чиновников руководствоваться интересами людей.

Наталья Журова, многодетная мать из Томска, рассказала о проблеме при выделении бесплатных участков земли многодетным семьям. Эта тема сейчас находится в юрисдикции регионов, сообщила женщина. Уже около 10 лет она стоит в очереди и хочет успеть получить участок не к старости, чтобы воспитывать там детей. Сейчас Наталья отстояла только половину очереди. А теперь местные власти сказали женщине, что для льготного получения земли нужно иметь не троих, а четверых детей.

- Странная постановка вопроса, - прокомментировал Путин, говоря о реакции местных чиновников. - То, что в вашей семье трое детей, - это уже замечательно, мы должны стремиться, чтобы в России были такие семьи и их поддерживать.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин по видеосвязи обещал лично встретиться с многодетной матерью, предположив, что местные чиновники не разобрались.

- Вы сказали о чиновниках, которые что-то не понимают… Надо разобраться, кто эти чиновники, - предложил Путин. И рекомендовал местным властям "руководствоваться интересами людей", которые проживают на вверенной им территории. А на местные постановления надо внимательнее посмотреть и сделать так, чтобы федеральные законы трактовались правильно.

Прокомментировал глава государства и длину очереди за участками. Земли в Сибири много, но проблема в том, что та, которая выдается, должна быть пригодной для жилищного строительства, к ней должна быть подведена инфраструктура.

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