Путин рассказал, где взять деньги на борьбу с бедностью

Восемь триллионов рублей дополнительно нужно на выполнение "майских" указов по борьбе с бедностью, улучшению демографической ситуации и росту продолжительности жизни.

А всего на достижение прописанных в них показателях необходимо 25 триллионов рублей. Об этом заявил в ходе "прямой линии" президент России Владимир Путин.

По его словам, есть несколько источников получения этих средств. Это рост самой экономики, более эффективное использование имеющихся ресурсов, настройка макроэкономического плана и налоговой политики.

Также президент подчеркнул необходимость персональной отвественности членов правительства за исполнение указов.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию.