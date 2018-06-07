Путин: В России начался устойчивый рост доходов граждан

Российская Федерация вышла на устойчивый рост доходов населения. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной "Прямой линии".

"Один из важнейших показателей: у нас продолжает расти продолжительность жизни, первое. И второе - мы все-таки вышли на устойчивый рост доходов граждан", - сказал Путин.

Глава государства привел следующие цифры: реальные доходы россиян выросли на 3,8%, а зарплаты на 1,9%.

"Конечно, это не каждый человек на себе ощущает, но в целом это абсолютно объективная статистика, и это так оно и есть", - отметил президент.