Путин: Введение гибкой шкалы НДФЛ и налога с продаж нецелесообразно

В России не будут вводить дифференцированный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог с продаж. По словам президента Владимира Путина, эти меры признаны нецелесообразными. Введение дифференцированной шкалы НДФЛ обсуждалось в правительстве и на экспертном уровне. Многие предлагают этот налог изменить, отметил Владимир Путин в ходе прямой линии.

"На первый взгляд, дифференцированная шкала выглядит более социально справедливой, но на практике все сложнее. Она говорит о том, что как только вводится гибкая шкала, часть граждан начинают скрывать доходы. Фискальный результат получается нулевой, а шума много", - сказал Путин.

Что касается налога с продаж, то это серьезная нагрузка на граждан. Подобная мера приведет к росту инфляции. Введение этой нормы, по мнению президента, тоже нецелесообразно. Есть другие решения в правительстве, и они будут представлены в ближайшее время, сказал Владимир Путин.

Он уточнил, что задача налоговых маневров - не увеличение людей, живущих за чертой бедности, а наоборот, их сокращение, "Мы двигаемся в этом направлении (снижение бедности), и мы точно должны решить одну из главных задач - уменьшение числа бедных и числа людей, живущих за чертой бедности", - пояснил президент.

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