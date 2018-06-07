Рада приняла закон, на котором настаивали МВФ и Госдеп США

Сегодня парламент Украины 315 голосами "за" принял закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), чего от Киева настоятельно требовали Госдепартамент США и Международный валютный фонд (МВФ). Камнем преткновения стал вопрос о процедуре назначения судей. Торговля с "западными партнерами" за каждую запятую шла даже во время пленарного заседания.

Вопрос создания ВАКС, который должен венчать независимую от президента, правительства и Верховной Рады правовую вертикаль (в которой уже есть "антикоррупционные" бюро, агентство и специализированная прокуратура - НАБУ, НАПК и САП), ставился перед президентом Петром Порошенко западными покровителями еще три года назад. Но в практическую плоскость его решение перешло только после того как это требование минувшей осенью озвучил бывший президентский друг и соратник Михаил Саакашвили, организовавший ради этого массовые протестные акции. За возможность избавиться от надоедливого "иностранца" - Саакашвили был лишен гражданства и выдворен из Украины - Петр Порошенко расплатился с Вашингтоном и Брюсселем обещанием создать ВАКС в течение полугода.

Президентский законопроект о суде был принят Радой в первом чтении 1 марта, но был раскритикован международными наблюдателями. Порошенко уличили в том, что он путем аппаратно-бюрократических уловок стремится сделать судей ВАКС подконтрольными себе, как уже сделал это со всеми украинскими судами в рамках соответствующей "реформы". Защитники Порошенко, в свою очередь, настаивали на том, что сделать ВАКС абсолютно независимым, и выбирать судей из иностранных граждан, как это предлагалось радикальными борцами с украинской коррупцией из посольства США, не позволяет конституция и такое понятие как "суверенитет". Занятно, но до того, как речь зашла о возможной потере коррупционных доходов, представители киевского истеблишмента не вспоминали о независимости и суверенитете Украины в диалоге с коллективным Западом.

В конце концов, западным партнерам пришлось грубо надавить на украинских подопечных. Так, в конце мая МВФ несколько раз заявлял, что вопрос о суде "критически важен" для получения Украиной очередного - пятого - транша в два миллиарда долларов, в рамках действующей программы кредитования. В свою очередь во вторник 5 июня Госдеп в специальном заявлении констатировал, что "законодательство, устанавливающее суд, должно удовлетворять МВФ, который обеспечивает существенную финансовую поддержку украинского правительства", и призвал Киев не противиться воле МВФ.

Фонд, занявший принципиальную позицию, настаивал, что право утверждения судей ВАКС должно принадлежать специальному международному экспертному совету из шести человек, а не контролируемой президентом Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), как это предлагал Порошенко. Ситуация для последнего усугубилась еще и тем, что о намерении уйти в отставку в случае непринятия закона в редакции Запада - вероятность чего открыто обсуждалась "командой Порошенко" - заявил премьер Владимир Гройсман.

В этом случае реальностью становился роспуск парламента и досрочные выборы, весьма невыгодные Порошенко, на фоне чего "предательство" премьера выглядело мелкой неприятностью. Наконец, после нескольких суток непрерывных переговоров, администрация Порошенко и МВФ пришли к компромиссной и сложной схеме совместного одобрения и ветирования кандидатур судей на паритетных началах. За что и проголосовали украинские депутаты.