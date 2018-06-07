Курский авиаполк станет полностью сверхманевренным

Авиационный полк Воздушно-космических сил России в Курской области получил по программе перевооружения партию новых истребителей Су-30СМ, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Летчики и инженерно-технический состав авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Курской области, приступили к приему второй партии многоцелевых истребителей Су-30СМ. Машины изготовлены на заводе "Иркут" в Иркутской области.

- Истребители предназначены для перевооружения полка на новые модели самолетов, которые заменят истребители МИГ-29СМТ. Специалистам предстоит в течение ближайших дней провести на земле комплексный осмотр техники, оценить качество сборки и провести проверку работоспособности двигателей, систем и механизмов в различных режимах, - говорится в сообщении.

Летчикам предстоит выполнить несколько контрольных полетов, во время которых специалисты проверят летно-технические характеристики самолетов. После завершения приема авиационной техники самолеты будут перебазированы на аэродром "Халино" в Курской области.

Истребители нового поколения предназначены для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей. Они могут выполнять боевые задачи в ночное время и сложных метеорологических условиях. Истребители оснащены системой дозаправки топливом в воздухе. На них установлены радиосистемы дальней навигации и усовершенствованная система жизнеобеспечения. Все это позволяет выполнять учебно-боевые задачи на большом удалении от аэродромов базирования.

Для управления новыми машинами летчики прошли переподготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава в Липецке. В течение нескольких месяцев они совершенствовали свое мастерство на современных специализированных комплексных тренажерах, учились выполнять фигуры высшего пилотажа на предельных скоростях и нагрузках.

Справка "РГ":

Сверхманевренный истребитель Су-30СМ поколения "4+" оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Кроме этого, самолет может использоваться для подготовки пилотов перспективных многофункциональных сверхманевренных одноместных истребителей.

На самолетах Су-30СМ установлены встроенные 30-миллиметровые встроенные пушки ГШ-301, скорострельность которых достигает 1500 выстрелов в минуту. Истребители нового поколения способны нести управляемые ракеты класса "воздух-воздух" и ракеты класса "воздух-поверхность", а также корректируемые авиабомбы.