Путин потребовал восстановить закрытую больницу в Струнино

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" с жителями страны отреагировал на жалобу из города Струнино Владимирской области о закрытии местной больницы, потребовав от региональных властей восстановить работу лечебного учреждения.
Жители Струнино обратились к президенту с просьбой помочь им восстановить работу местной больницы. Они рассказали, что после закрытия прачечной, роддома, хирургии, гинекологии, инфекционного и детского отделений больницу присоединили к районному медучреждению в Алексанрове. Но путь до ближайшей больницы в райцентре занимает 30 минут на электричке.
- Мамочкам приходится ездить в Александров. Это тяжелый труд - с детьми доехать на электричке и выстаивать долгие очереди, лечение не дает толку. Приходится записываться за месяц-полтора и ждать койку очень долго, - посетовала многодетная мать Анна Погодина.
Жители города уточнили, что ездить в Александров - не каждому по карману. Они создали инициативную группу с просьбой вернуть им больницу.
- Наверное, нужно что-то совершенствовать, но первичное звено не должно уничтожаться - это работа региональных властей, - прокомментировал ситуацию глава государства.
Он попросил главу Минздрава Веронику Скворцову подключиться к решению проблемы с восстановлением больницы в Струнино.
Сайт "РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии".