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07.06.2018 14:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин потребовал восстановить закрытую больницу в Струнино

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" с жителями страны отреагировал на жалобу из города Струнино Владимирской области о закрытии местной больницы, потребовав от региональных властей восстановить работу лечебного учреждения.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Жители Струнино обратились к президенту с просьбой помочь им восстановить работу местной больницы. Они рассказали, что после закрытия прачечной, роддома, хирургии, гинекологии, инфекционного и детского отделений больницу присоединили к районному медучреждению в Алексанрове. Но путь до ближайшей больницы в райцентре занимает 30 минут на электричке.

- Мамочкам приходится ездить в Александров. Это тяжелый труд - с детьми доехать на электричке и выстаивать долгие очереди, лечение не дает толку. Приходится записываться за месяц-полтора и ждать койку очень долго, - посетовала многодетная мать Анна Погодина.

Жители города уточнили, что ездить в Александров - не каждому по карману. Они создали инициативную группу с просьбой вернуть им больницу.

- Наверное, нужно что-то совершенствовать, но первичное звено не должно уничтожаться - это работа региональных властей, - прокомментировал ситуацию глава государства.

Он попросил главу Минздрава Веронику Скворцову подключиться к решению проблемы с восстановлением больницы в Струнино.

Сайт "РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии".

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