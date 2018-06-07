Президент пообещал усовершенствовать систему раздачи земли в ДФО

В ходе "Прямой линии" с российским президентом Владимиром Путиным прозвучали вопросы, касающиеся дальневосточного гектара.

Как рассказали волонтеры, которые принимали обращения, вопросы разные - гектары дают слишком далеко, в местах, куда сложно добираться. Люди связывают это с тем, что хорошие участки разобрали чиновники. Одна женщина из Приморья пожаловалась на то, что ей дали всего полгектара, объяснив, что больше земли нет.

Как ответил Путин, такое количество обращений говорит о востребованности программы: "Программа работает. Сказать, что все хорошие участки забрали чиновники, - надеюсь, что это не так. Будем совершенствовать эту систему", - пообещал он.

Между тем в конце мая в Приморье был выдан 10-тысячный дальневосточный гектар. Регион держит лидерство по количеству выданных участков. Второе и третье места занимают соответственно Хабаровский край, где выдано более восьми тысяч участков, и Республика Саха (Якутия) с 6,6 тысячами участков.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии".