Путин объяснил проблемы обманутых дольщиков "невнятным" регулированием

Владимир Путин в ходе "Прямой линии" пообещал разобраться с ситуацией с обманутыми дольщиками из Владивостока и Липецка и объяснил, что подобные проблемы возникают из-за "невнятного" регулирования этой сферы.

Он уточнил, что проблема шире, чем было обозначено в обращении конкретных обманутых дольщиков. И напомнил, что с 1 июля 2019 года будет прекращено заключение новых договоров долевого строительства и привлечение средств на него только через банки.

"Мы должны выйти на цивилизованные способы жилищного строительства без привлечения средств граждан", - сказал президент.

Но если сделать резкие шаги в сторону снижения средств людей, то возникнут новые проблемы, так как не будет возможности достроить начатое. И в целом объемы строительства снизятся.

По словам министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, будет предложен новый механизм, который позволит не строить "пирамиды", а сохранять деньги дольщиков. Таким образом, рынок будет очищен, и задача по возведению 120 миллионов квадратных метров жилья в год выполнена.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию.