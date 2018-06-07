Путин: Программа "Дальневосточный гектар" работает при всех издержках

Россияне охотно берут дальневосточные гектары, программа работает, несмотря на издержки, система выделения земли будет совершенствоваться, заявил в ходе "Прямой линии" президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы, переданные ему волонтерами.

По словам одного из добровольцев, обладатели дальневосточных гектаров жалуются на то, что участки выделяются слишком далеко.

"Люди пишут, что это потому, что все хорошие участки разобрали чиновники", - отметил волонтер и привел в пример москвича Виталия Гречанко, который получил участок в Хабаровском крае за 312 км от столицы региона.

"Программа работает при всех ее издержках. Они есть. Спасибо, что вы обратили на это внимание", - ответил Путин.

"Сказать, что все хорошие участки забрали чиновники - надеюсь, что это не так, но дополнительно еще раз проверим, - продолжил глава государства. - Судя по тому, что такие вопросы возникают, эта программа востребована, люди с удовольствием берут эти участки. Будем совершенствовать эту систему, обязательно обращу на это внимание".

"РГ" ведет онлайн-трансляцию.