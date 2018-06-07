Путин рассказал о перспективах строительства моста на Сахалин

Во время "Прямой линии" Владимир Путин ответил на вопрос о перспективах строительства моста на Сахалин, которой соединит остров с материком.

- Разумеется, мы должны оценить эту проблему с разных сторон, с точки зрения экономики, загрузки моста, геополитики. Все это будет учитываться, - пояснил президент.

Напомним, ранее председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин заявил, что Крымский мост показал: Россия обладает технологиями, которые могут создать крайне необходимый для дальнейшего развития экономики Дальнего Востока переход.

Просьбы о строительстве объекта также регулярно поступают от жителей острова. Поднять этот вопрос власти региона решили во время "Прямой линии".

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с президентом.