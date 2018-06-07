В Якутии по факту загрязнения реки нефтепродуктами завели дело

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки Лена отходами нефтепродуктов, сообщила Якутская транспортная прокуратура.

Проверка установила, что в середине мая 2018 года в районе Якутска при проведении работ по утилизации находившегося на берегу судна "Нефтесборщик-504" содержимое трюмов вылилось в реку. Распиливавшие судно люди не зачистили его от отходов нефтепродуктов. В результате во время паводка остатки судна оказались затопленными, а мазут, подсланевые воды и другие находившиеся в трюмах нефтесодержащие жидкости, наоборот, всплыли.

Согласно расчетам регионального управления Росприроднадзора, причиненный водному объекту ущерб составил более девяти миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения с экологически опасными отходами, повлекшее загрязнение окружающей среды).

Все произошло немного выше по течению от городского водозабора. В середине мая ситуация складывалась настолько тревожная, что Министерство ЖКХ и энергетики Якутии предупредило горожан о возможной остановке водозабора в случае, если возникнет опасность попадания отходов нефтепродуктов в водопровод.

Очистка загрязненной территории еще не завершена. Занимается этим специализированное предприятие на средства городского бюджета. Администрация Якутска намерена впоследствии взыскать эти деньги с виновника. Однако пока не установлено, кто распиливал судно на виду у города на территории местной судоходной компании и вывозил с берега тонны металла.