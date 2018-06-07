Томичка попросила президента помочь с землей для многодетных семей

На связь с Владимиром Путиным во время "Прямой линии" вышла жительница Томска Наталья Журова, задавшая свой вопрос по поводу сложностей с выделением земли и жилья для многодетных семей.

По словам женщины, в Томской области такие льготы без очереди предоставляют только семьям, воспитывающим четырех детей. Те же, в которых растет трое, вынуждены стоять в общей очереди по несколько лет.

Президент назвал такую трактовку закона со стороны региональных властей странной.

- Трое детей - это уже замечательно. Нужно стремиться к такому и нужно поощрять семьи. Земли много, но она должна быть пригодна для жилищного строительства, должна быть близко к инфраструктуре. Надо понять, кто те чиновники, которые "недопонимают" вопрос. Они должны руководствоваться интересами людей, а не формальными положениями. Поднять трех детей непростая задача и нужно стимулировать другие семьи, для того, чтобы таких становилось больше, - подчеркнул Владимир Путин.

Также президент связался по видеосвязи с главой региона Сергеем Жвачкиным, который пояснил, что в в Томской области есть специальные программы на выделение кваритр и других преференций. Но некоторые чиновники действительно трактуют эти нормы по-своему. Губернатор пообещал встретиться с Натальей Журовой лично и решить вопрос.

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