На Эльбрусе нашли потерявшихся туристов из Франции

Французские туристы, которые были вынуждены заночевать на склоне Эльбруса из-за сильного тумана, найдены сегодня живыми.

- Туристы вырыли пещеру в снегу и переночевали в ней. Утром они начали спуск, их по пути встретили спасатели и сопроводили, - рассказал "РГ" начальник эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Абдуллах Гулиев.

По его словам, для поисков французской группы был использован частный вертолет, который облетел участок склона, где должны были находиться туристы. С борта машины удалось обнаружить их пещеру, но сами туристы к этому моменту ее уже покинули.

Таким образом, все три группы иностранных туристов из Германии, Польши и Франции в количестве семи человек успешно спустились со склона к базовым лагерям. Их здоровью и жизни ничего не угрожает.

Как сообщалось ранее, на высоте 4750 метров в районе скал Пастухова из-за сильного тумана заблудились три незарегистрированные группы иностранцев. К спасателям обратились туристы из Германии и попросили помощи в спуске.