Полковника МВД Дагестана обвинили в даче 2 миллионов долларов взятки

Следователи предъявили обвинение начальнику оперативно-розыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомеду Хизриеву по статье "Дача взятки в особо крупном размере".

Как сообщает ТАСС, дело полковника рассматривают в Пресненском суде Москвы.

Следствие попросило заключить Хизриева под стражу до 5 августа.

По версии следствия, взятка предназначалась для содействия в назначении на вышестоящую должность в органах внутренних дел одного из регионов России.

Магомед Хизриев и пятеро его гражданских соучастников были задержаны 5 июня в Москве сотрудниками МВД и ФСБ России.