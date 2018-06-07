Президент пообещал помочь подтопленцам на Ставрополье

В ходе "Прямой линии" к Президенту России Владимиру Путину обратилась жительница села Левокумка Ставропольского края Евгения Лаврик. В прошлом году она и тысячи других жителей региона пострадали от разрушительного наводнения. Выяснилось, что Евгения и еще 16 семей до сих пор не получили государственные жилые сертификаты на новое жилье.

- 22 мая 2017 года наши дома пострадали от сильнейшего наводнения, вода была на высоком уровне и стояла в течение пяти дней. Из-за сильной влажности проваливаются полы, а этой весной в доме завелись лягушки. С ними уже играет наша дочь Настя. Дырки вынуждены прикрывать досками. Новые трещины появляются почти ежедневно, - рассказала жительница и собственник дома Евгения Лаврик.

Комиссия приходила, когда сошла вода, тогда людям выдали документ о том, что жилье является непригодным для проживания, поставили в списки на государственные жилищные сертификаты. Но из списка семью исключили из-за того, что дом якобы выведен из жилого фонда в 2002 году, хотя в собственность он был оформлен в 2014-м, а дочь прописана в 2016-м. Семья платит за газ и свет, и ни одна инстанция ранее не указывала на то, что дом не относится к жилому фонду. На прием к губернатору семья долго не могла попасть.

- В целом проблемы подобного рода решаются, но есть и такие вопиющие случаи. Я не знаю, в каком административном режиме формулируют местные власти ваши жилищные условия. Но если ваш дом признали аварийным в силу стихийного бедствия, все это должно решаться. Остальное - бюрократические проволочки. Возможно, здесь не согласованы действия местных властей и МЧС, - заключил Владимир Путин.

Если списки отклоняются по каким-либо причинам, то обязанность местных властей приложить все усилия, чтобы дом вернулся в списки. Владимир Путин пообещал, что проблема семьи Лаврик будет решена в ближайшее время.

- Дом Евгении Лаврик, которым владел ее отчим, в 2011 году был возвращен в жилой фонд. Документы нам возвращены 23 мая по признаку того, что жилищный сертификат уже был выдан ранее по этому адресу. Я обратился в Минфин, чтобы сертификат все же был выдан. Ваша помощь, Владимир Владимирович, будет очень нужна, чтобы мы пробили стену непонимания федеральных ведомств, - ответил президенту губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Напомним, в прошлом году к президенту во время прямой линии обратилась другая жительница Ставрополья из села Краснокумского Георгиевского района. Тогда Валентина Саковская пожаловалась главе государства на нерасторопность местных чиновников, которые требовали с семьи денег за справки, чтобы выплатить положенные компенсации за утерю имущества во время ЧС.

- Мы ждем комиссию. Пока мы не оплатим справки, никто не приедет. Сумма очень большая - около 15 тысяч. У меня трое детей. Что делать, мы не знаем. Надеемся, что, может быть, Вы поможете, - обратилась она тогда к Владимиру Путину.

Глава государства попросил Генеральную прокуратуру РФ разобраться в этом вопросе, а также поручил главе Ставрополья Владимиру Владимирову оперативно вникнуть в ситуацию.

Вскоре после разговора с президентом местная власть активизировалась. На встречу с инициативной жительницей Ставрополья приехал и глава региона. Он даже похвалил Валентину, сказав, что та поступила правильно, обратив на эту проблему внимание.

- После "Прямой линии" отношение к нашей ситуации и ситуации тех, кто оказался в похожих условиях, кардинально изменилось. Людям стали объяснять, куда и как обращаться, какие документы готовить, чтобы добиться положенных выплат, - рассказала в разговоре с корреспондентом "РГ" Саковская.

Сейчас Валентина вместе с семьей живет в новом доме, который они купили на деньги от выданного властями жилищного сертификата.